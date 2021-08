La sanità deve essere Pubblica

Più F35 o più posti letto? Garantire cure ai propri cittadini deve essere una responsabilità e un impegno fondamentale dello stato. É un tema di priorità, non di possibilità: non si tratta di avere o meno risorse, ma di decidere dove metterle.

Ne parliamo il 14 ottobre a partire dalle 15,30 con Andrea Pennacchi, Giampaolo Musumeci, Giulia Pompili, Sara Manisera, Rebecca Gaspari, Francesca Mannocchi e Roberto Saviano.

ore 15.30

LETTERA DEL POJANA PER EMERGENCY

Cosa pensa il Pojana della sanità pubblica? Ce lo fa sapere via fax dal suo capannone con la collaborazione di Andrea Pennacchi.

Con Andrea Pennacchi (attore e autore)

ore 15.35

STATI DI SALUTE: ESPERIENZE DALLA COREA DEL SUD E DAL MEDIO ORIENTE

Partendo dal Giappone, passando per il Medio Oriente fino ad arrivare all’Afghanistan, quanto incide l’aspetto etno-culturale sul sistema sanitario? Come funziona la sanità in Paesi in guerra? Come hanno reagito i sistemi sanitari nazionali all’emergenza Covid-19?

Con Giampaolo Musumeci (conduttore di “Nessun luogo è lontano” Radio 24), Giulia Pompili (giornalista de “Il Foglio”), Sara Manisera (giornalista), Rebecca Gaspari (Grant Manager di EMERGENCY in Afghanistan)

ore 16.25

LA MALATTIA E LA LIBERTÀ DI CURARSI

Malattia, fragilità, diritti e obblighi costituzionali. A partire dalla sua esperienza, la giornalista Francesca Mannocchi riflette sull’importanza di un Sistema sanitario che rischiamo di perdere per incuria e superficialità, con un monologo inedito e intensissimo.

Con Francesca Mannocchi (giornalista e scrittrice)

ore 16.50

SANITÀ A PAGAMENTO E SOCIETÀ MALATA: IL CASO USA

In uno dei Paesi con il maggior numero di contagi al mondo, la pandemia ha svelato una profonda diseguaglianza sociale che si traduce in nessun diritto a essere curato per chi non può pagare. Una testimonianza diretta dagli Usa.

Con Roberto Saviano (scrittore e giornalista)