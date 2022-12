Cultura di pace

Incontri nelle scuole, eventi, webinar, mostre, le presentazioni del libro “Una persona alla volta” di Gino in tutta Italia… anche nel 2022 abbiamo parlato di pace, diritti, uguaglianza e solidarietà, sfruttando occasioni e media diversi per incontrare quante più persone possibili.

L’obiettivo: offrire chiavi di lettura del presente e visioni alternative alla cultura bellicista, razzista, egoista che troppo spesso ha voce nella narrazione fatta dai media, dalla società, dalla politica.

In più occasioni siamo anche scesi in piazza, per chiedere la pace insieme a tante altre realtà della società civile, e abbiamo chiesto di tornare a indossare lo straccio di pace a chi, come noi, ripudia la guerra.

I webinar “Giù le armi”

“Giù le armi” è la serie di webinar che abbiamo diffuso in primavera: una serie di riflessioni, fatte insieme a insieme a esperti e giornalisti, per evitare la mobilitazione bellica della cultura e delle coscienze.

> Rivedi gli incontri di “Giù le armi”

Il Festival “La scelta”

“La scelta” è stato il tema della seconda edizione del nostro Festival, che si è tenuto a Reggio Emilia dal 2 al 4 settembre: una riflessione collettiva sulle scelte da intraprendere per garantirci un futuro in cui tutti e tutte possano sentirsi protetti e riconosciuti.

Perché scegliere è la prerogativa per decidere quale futuro vogliamo vivere: un futuro nel segno della pace, della solidarietà, oppure uno segnato da autodistruzione ed egoismo.

> Rivedi gli incontri di “La scelta”, il Festival 2022 di EMERGENCY

“Una persona alla volta”, l’evento per le scuole

12.000 ragazzi collegati in streaming dalle classi di tutta Italia e le parole di Gino come testimone per le nuove generazioni: lo scorso 21 aprile abbiamo organizzato l’evento per le scuole superiori basato sul libro di Gino Strada “Una persona alla volta”.

Un’occasione per affrontare con gli studenti gli interrogativi essenziali sulla guerra e per riflettere su quanto sia fondamentale costruire un’alternativa alla cultura della guerra che, ancora, ci viene proposta troppo spesso come soluzione.

> Guarda il video dell’evento

Rise Up! – Se vuoi la pace, prepara la tenda

“Rise Up” è il campo estivo di EMERGENCY, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che non smettono di chiedersi: «Cosa posso fare per cambiare le cose?».

Un modo per riflettere sull’attualità insieme anche a chi, in questi anni, ha lavorato in prima linea per garantire il diritto alla cura a tutti, senza discriminazioni.

Diritti umani e migrazione: la campagna #nonsonodaccordo

Anche nel 2022, abbiamo preso parte alla campagna #nonsonodaccordo con oltre 30 organizzazioni e alle realtà del Tavolo Asilo e Immigrazione impegnate nella tutela dei migranti e dei diritti umani per spingere il Governo a non rinnovare gli accordi con la Libia, sanciti nel 2017 dal “Memorandum d’Intesa” sul contrasto all’immigrazione.

Le mostre

Lo sguardo di importanti fotografi per raccontare il nostro lavoro e i principi che lo guidano: sono le mostre “Scandalosamente bello” (di Marcello Bonfanti), “All’ombra del baobab” (di Monika Bulaj) e “No more war” (di Giles Duley ed Emma Francis), esposte in diverse città d’Italia nel corso del 2022.

E con la mostra “Andiamo avanti noi”, diversi fumettisti e illustratori hanno voluto ricordare Gino, il suo impegno e la nostra intenzione – di tutti noi – di portarlo avanti.